Dana Rogoz a comis-o în noaptea de Revelion. Actrița a ținut cu orice preș să intre în Noul An cu blugii scurtați, însă nu se aștepta să aibă parte de un așa rezultat. Vedeta a povestit totul pe blogul personal.

Dana Rogoz a comis-o în noaptea de Revelion, după ce a decis să își scurteze blugii vintage. Rezultatul nu a fost cel așteptat, însă într-un final, actrița i-a purat cu mândrie în prima zi din an.

Dana Rogoz a comis-o în noaptea de Revelion și a intrat în Anul Nou cu blugii rupți

„Iata ca am intrat in 2017 cu blugii rupti… de mine. Adica eu i-am taiat. Iar treaba pe cat de simpla pare la prima vedere, pe atat de complicata (si amuzanta) e in practica. Vorbim de perechea de blugi vintage din imagine. Vintage-ul ala adevarat, care vine perfect pe fund, dar care are o lungime incerta, cat sa fie dificil de purtat. Asa ca am zis sa ii tai! Mi s-a parut ca nu avea sens sa masor cu un centimentru sau cu o linie, ci ca pot taia direct, doar asezand un crac peste altul. Asa a inceput joaca. Am taiat putin din dreptul. Am probat si am realizat ca e prea putin. Asa ca am mai taiat un pic. Am suprapus cracii pantalonilor, mi-am luat un semn si am taiat stangul. Si tot asa. O diferenta inca exista, se vede si in poze. Dar dupa spalat o sa vad cum evolueaza treaba si daca mai e cazul sa intervin sau nu. Dar imi plac mai mult si ii port mai des de cand am pus foarfeca pe ei.

Revenind la activitatile mele mai putin casnice, precum taiatul, cusutul sau spalatul hainelor, ma laud ca mi-am facut primele programari la cursuri de chitara si la cursuri de canto. Yeeey! Chiar azi am sunat”, a scris Dana Rogoz pe blogul personal.