Dana Rogoz, mesaj dur la adresa experților în modă….care jignesc

„Mai mult ca sigur unii vor comenta că sacoul acesta de paiete nu ar trebui niciodată purtat cu un hanorac casual – sport. Dar asta e felul meu de a purta prețiosul material cu aplicatii, aproape de fiecare data in combinație cu elemente casual ori chiar sport.

Nu e greșită nici abordarea aceasta, nici cea clasică, pentru o ținută elegantă de seară. Nu mai e nimic greșit în moda, dacă proporțiile sunt corecte si daca rezultatul final te reprezintă și e susținut de atitudinea potrivita. Și in general nu cred că ar trebui să ne fie teamă că greșim, când vine vorba de felul in care ne imbracam, căci din incercarile noastre nu moare nimic. Cred ca e esențial să ai umor. În felul acesta obții și mixuri interesante, dar te si salvezi de reactiile nepotrivite ale celor din jur. Pentru ca nu stiu cum percepeti voi lucrurile, dar de cand cu revistele de scandal, cu rubricile de “Bine – Prost Îmbracate”, de cand cu emisiunile de “stil” si “expertii” care isi exprima parerile numai în termeni vulgari, în speranta ca vor face raiting, vor fi laudati si chemati si a doua oara, oricine – dar ORICINE – iti poate spune “Te-ai imbracat horror”, “Arăți jalnic”, “Ce nașpa îți sta”, “Ce a fost in capul tau sa pui chestia aia pe tine”… si alte reactii care depasesc – din punctul meu de vedere – limita bunului simț. Nu spun că nu îți poti spune parerea. (…)Nimeni nu ar trebui sa isi permita sa jigneasca un alt om pe astfel de criterii estetice, indiferent de pregătirea pe care o are. Da, pot – daca mi se cere – sa ofer o alternativa, o propunere stilistica și atât. Oricum nu e un adevar absolut. Am pornit aceste randuri de la premiza ca mari greseli in moda oricum nu exista. De la paiete, blugi, rochii si pana la jigniri e cale lungă. De ce ai face-o?! Atat de multa lume vrea sa vorbeasca despre ce e “urât”, “nașpa”, “îngrozitor”, in loc sa scoata în evidență ce e “frumos”, “inspirational”, “inovator”, “interesant”. Repet, cred ca toata aceasta “moda” de a lasa comentarii vulgare, jignitoare, grosolane despre cum alege o persoana să se îmbrace, să se macheze, să se coafeze, a fost influențată de anumite formate de televiziune sau de anumite publicații, de la noi și de peste tot in lume. Nu trebuie sa fii blogger, vedeta tv ori actor.”, a fost părerea Danei Rogoz.