Dana Rogoz pleacă în Thailanda împreună cu fiul și soțul

„(…) Așa cum scriam mai sus, ne pregătim de o plecare în Thailanda. Pentru asta, vă cer ajutorul. Noi am călătorit destul de mult prin Asia, dar culmea e ca in Thailanda – o destinatie atat de la moda in ultimii ani – nu am ajuns. Așadar, hai sa va zic ce căutam, în speranța că ne veți putea ajuta cu niste sfaturi. Vrem sa calatorim in perioda martie – aprilie. Nu ne dorim zonele excesiv de turistice, plajele mega aglomerate, cu viață de noapte, cluburi etc. De asemenea, nu dorim sa vizitam zonele cu risc de malarie (granița cu Myanmar, Cambodgia sau Laos) și nici zonele in care accesul la un spital, în caz de urgență, să fie complicat”, a scris Dana Rogoz.