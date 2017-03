Dana Rogoz are probleme. Apelul disperat al actriței pe contul de socializare

Dana Rogoz are probleme și le-a cerut ajutorul fanilor de pe contul de socializare. pentru că este pentru prima dată când pleacă în vacanță în Thailanda, vedeta vrea să știe câteva lucluri înainte de a părăsi România.

„Avem următoarea problemă: plecăm în Thailanda pentru 3 săptămâni. Biletele de avion sunt cumpărate pe perioada 23 mar – 13 aprilie. Visa e pentru 15 zile (era pentru 30 înainte). Am fost la ambasada să cer viza, doar ca durează minim 5 zile lucrătoare. Drept urmare, va întreb pe voi ce solutii mai am, căci poate ați trecut deja prin asta: 1. Pot sa ies după 14 zile din Thailanda (către Siem Reap sau Singapore să zicem) și sa ma întorc în Bangkok pe 13 aprilie doar ca sa continui zborul? În felul acesta nedepășind cele 15 zile de ședere? As avea probleme la granița dacă le arat ca mai am și alte bilete de avion cumpărate pentru o săptămână în altă țară? Sau 2. Plătesc amenda de overstay care apare pe site ul mae, site pe care doamna de la ambasada mi-a zis sa nu îl iau în calcul, că tot pot avea probleme să nu mă primească în Thailanda de la bun început. Saaauuu 3. Schimb biletele, ma întorc mai repede în tara, sufăr ca nu am avut timp sa ma pregătesc pentru aceasta vacanta și săptămâna aia în plus o sa o petrec închisă în casa la întoarcere, ca pedeapsă”, a scris Dana Rogoz pe Facebook. Recent, Dana Rogoz a fost în vacanță la Paris, împreună cu soțul și băiețelul ei