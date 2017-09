Dani Oțil își caută assistant manager pentru echipa lui. Realizatorul tv a postat un mesaj pe contul de socializare unde le-a explicat tuturor ce calități trebuie să aibă persoana de care are nevoie.

Dani Oțil a scris un anunț pe contul de socilizare, în speranța că va găsi un assistant manager pe placul lui.

Dani Oțil își caută assistant manager pe Facebook



„Te caut de ceva vreme!

am un job…caut un om sa îl ocupe. E greu să descriu în câteva cuvinte dar, ca sa nu ne confuzăm, să vină brutari și eu sa am nevoie de sudori, schitez un pic nevoile mele:

-om organizat, să țină evidente (acte, facturi, contracte, agenda)

-să prindă repede actiunile unui assistant manager

-să știe cum e cu postările, social media and stuff

-să îi placă la curse, pe munte, la mare

-să conducă peste medie (daca îmi loveste masina sau motorul, se taie direct capul)

-cel putin engleza, bine stăpanita

-aspect placut (doi urati in firma am fi cam mult)

despre salariu vorbim când ne vedem, e pe masura chinurilor la care te supun”, a scris Dani Otil pe pagina lui de Facebook.

