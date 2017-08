Dani Oțil, revoltat: ”Nu te doare spatele de la atâtea poze? Știm că un decolteu ia mai multe like-uri decat o cascadă”

Matinalul de la Antena 1 pare revoltat față de curentul domnișoarelor tot mai tinere care umplu internetul cu poze provocatoare, așa că ales să își descarce sufletul.

Fă… Nu te doare spatele de la atâtea poze? Am devenit mici agenții de publicitate. Toți.

Cand pozam, postam, sau pozam ca sa postam facem exact ce pana acum câțiva ani făceau doar agențiile. Hai… Fiti sinceri… Un selfie nu e niciodată UN selfie. Facem mai multe… Alegem unul. Aranjam lucrurile in cadru, asteptam o anumita ora, un unghi. Tragem serios de poze, iar daca poza chiar nu înseamnă nimic băgăm un filtru… Iar daca poza e chiar inutila omului…ne punem urechi si vomitam curcubee.

Toți stim ca un decolteu ia mai multe like-uri decat o cascada si niste buci bat o poza la Madame Tussauds. Probabil e evoluție… Dar in curând, fii-ta de 14 ani, după ce ii iei înghețată, mai intai isi va da jos cămașa, va rămâne in sutien, va lasa sa ii picure un pic pe piele și te va ruga sa ii faci o poza cand o linge. Te va asigura ca nu e nimic rau in asta… E doar pt. Like-uri. Joac-o pe asta, fraiere!

Dani Oțil prezintă matinalul de la Antena 1 împreună cu Răzvan Simion, cei doi fiind prieteni de mai bine de 30 de ani, mai precis de când erau la grădiniță. Dacă până de curând făceau majoritatea lucrurilor împreună, ba chiar s-au mutat unul lângă celălalt pentru a fi cât mai aproape, de mai bine de un an, Dani Oțil „a răcit” relația cu Răzvan Simion.