Daniel Buzdugan, la mormântul tatălui său, care s-a stins din viață în urmă cu ceva timp. Realizatorul de radio amers în acest weekend la Iași, unde a făcut o oprire la mormântul părintelui său. Acesta a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare.

Daniel Buzdugan, la mormântul tatălui său, care s-a stins din viață în 2013. Realizatorul de radio își amintește cu durere de cea mai tristă zi din viața lui.

Daniel Buzdugan, la mormântul tatălui său

„Una din cele mai triste zilei din viaţa mea: joi 9 mai 2013, în timp ce eram în direct la radio ZU, am primit un apel pe telefonul meu, am răspuns şi o voce gravă m-a anunţat ,, domnu’ Buzdugan, cu părere de rău vă anunţ că acum jumătate de oră tatăl dumneavoastră a murit”. Era cineva de la spital. A trebuit să continui programul la radio ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat… Tata s-a stins uşor, cu lumânare, în săptămana luminată, prima de după Paşti! Regret şi in clipa de azi că nu am fost acolo să-l ţin in braţe, aşa cum o făcea el cu mine când eram mic şi mă plimba pe dealurile pitoreşti ale Iaşului, după ce venea din tura de noapte….„, a povestit Daniel Buzdugan, pe pagina lui de Facebook.