Daniel Iordăchioaie, despre lupta cu o boală cruntă, cancerul. Artistul a trecut prin clipe grele în urmă cu câțiva ani, când medicii i-au spus că are cancer la pancreas. Interpretul și-a făcut curaj cu greu să vorbească despre un subiect așa sensibil.

„Cancerul s-a declansat intr-un anumit moment. Chiar in perioada divortului. Divortul nu este un eveniment fericit, chiar daca te-ai desparti pentru că nu mai mergea sau sufereai, oricum nu ti-ai fi dorit nicio clipa sa ajungi sa divortezi. Este un factor de stres in plus, normal. Si toata agitatia, toata suferinta, gandurile si noptile nedormite se adaugă si declanseaza boala. Unii sunt rezistenti, altii pot muri din cauza asta”, a marturisit Daniel Iordăchioaie la Antena Stars.

Cântărețul a povestit și despre depresia care l-a distrus psihic.”Aveam in cap tot felul de grozavii, ajunsese sa imi era frica sa ma mai culc ca aveam cosmaruri noaptea, cum o sa ma mai trezesc maine. Eu m-am speriat. Am avut tendinta sa nu mai ies, sa ma incui sa ma ascund. M-am intrebat ce am patit, din ce cauza am patit asta. M-au furat extraterestrii?”, a mai marturisit Iordachioaie la Antena Stars.

