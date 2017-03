Daniel Onoriu, prima reacție după ce a fost acuzat că i-a incendiat mașina fostei iubite

Mașina fostei iubite a lui Daniel Onoriu a fost incendiată, joi seara, în timpul unui eveniment pe care aceasta l-a organizat și la care pilotul de raliuri a fost invitat. Simona Chițac l-a acuzat pe Onoriu că are legătură cu incendiul și că, deși este căsătorit, ar fi încercat să se împace cu ea.

În acest timp, pilotul Daniel Onoriu a negat orice acuzație, însă nu a avut ce face decât să își petreacă noaptea de joi spre vineri la secția de poliție, unde a dat declarații.

”Din pacate, s-a terminat urat tare o relatie de iubire asa cum nimeni nu a avut vreodata in lumea asta, timp de 10 ani. Am stat la politie vreo 7 ore pentru declaratii. Am fost oprit in trafic in seara asta de catre organele de politie si m-au dus la sectie, am stat vreo 30 de minute in catuse, mi s-au luat aprente, mi s-au facut poze asa cum am vazut in filme ca ultimul infractor de catre politisti.

Am fost acuzat de Fosta mea iubita, (pentru care am facut tot ce am putut eu mai mult si mai mult (atat cat am putut) sa o protejez, sa o invat sa traiasca frumos, sa o plimb in toata lumea, sa o fac sa se simta iubita mea, sora mea, prietena mea) ca i-am dat foc unei masini pe care eu i-am cumparat-o.

Simona draga, am stat prea multi ani impreuna zi de zi si noapte de noapte, 24 de ore din 24 impreuna la bine si la greu. Nu merita baiatul tau sa-i faci una ca asta…. M-ai dezamagit tare cu ceea ce ai facut in seara asta, dar pentru ca te-am iubit TE IERT. Te rog din suflet intelege ca baiatul tau e acum baiatul altei femei”, a scris pe contul său de Facebook pilotul Daniel Onoriu.

Mașina fostei iubite a lui Daniel Onoriu a fost incendiată, în timp ce aceasta se afla la un eveniment umanitar, organizat în Capitală. Tânăra a făcut publică pe contul de socializare și o fotografie cu mașina personală.

