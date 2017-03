Daniel Onoriu, primele declarații după ce fosta iubită l-a acuzat că i-a incendiat mașina, în direct la tv. Pilotul de raliuri și-a spus propria variantă și susține că nu a vrut si facă niciun rău fostei lui iubite, alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de zece ani.

Daniel Onoriu, primele declarații după ce fosta iubită l-a acuzat că i-a incendiat mașina, la un eveniment monden, zilele trecute. Acesta a recunoscut că mai are sentimente față de Simona Chițac, deși acum este căsătorit cu altă femeie.

Daniel Onoriu, primele declarații după ce fosta iubită l-a acuzat că i-a dat foc la mașină

„Simona mi-a zis că vrea să o vadă pe actuala mea sotie. I-am zis Isabelei sa mergem, că vrea Simona sa o cunoasca. Am ajuns, ne-am dus la ea. Eu o tineam pe Isabela de mana. Le-am făcut cunoștinta. Simona mi-a zis ca e ocupata atunci, să luăm loc la masă. I-am zis că nu pot să stau, trebuie să plec. Am coborat, ne-am urcat in masina și am plecat. Dupa vreo oră, suna Simona. M-a acuzat că i-am pus foc la mașina. M-am trezit ca vine poliția dupa mine. Am crezut ca vor să mă depașească, dar ei pe mine mă urmareau. M-au bagat in duba si m-au dus la secția de politie. Nu am ripostat, n-am făcut nimic. A venit un politist să-mi pună cătuse. Eu n-am avut treaba cu politia, nu mi-a pus nimeni catuse. M-am rugat de el să nu-mi pună cătușele. Noi nu am avut treaba cu politia. Mi-au dat lacrimile cand am vazut ca mi-a pus cătuse. Eu si Simona ne-am cunoscut în 2007 și ne-am despartit in 2016 la sfârșitul anului.

„Ceea ce mi s-a intamplat mie este strigator la cer. Dacă voiam să-i incendiez mașina, o făceam oricând. Nu la un eveniment public, cu presa, unde sunt camere”, a mai spus campionul. „După atâția ani și atata iubire, as minti sa spun că nu mai țin la ea. As minti sa spun ca nu o mai iubesc. Sotia mea stie. Am renuntat la ea, dar inca o mai iubesc”, a spus Daniel la Kanal D.