Daniela Crudu face ce face și își înnebunește admiratorii cu imagini incendiare. Toți au putut să o vadă pe Daniela Crudu, sexy pe plajă, într-o imagine realizată recent, într-o destinație exotică.

Daniela Crudu, sexy pe plajă este imaginea care face ravagii pe rețelele de socializare. Bruneta apare într-un maiou, foarte decoltat, cu sfârcurile vizibile prin materialul subțire și cu talia de viespe, etalată în voie.

Daniela Crudu, sexy pe plajă, dar de nerecunoscut după operațiile estetice

Am aflat câte operații estetice are Daniela Crudu. Vedeta a recunoscut câte operații are, după ce s-a spus că a exagerat cu schimbările în ultima perioadă. Bruneta a fost deranjată că mulți o consideră femeia din plastic.



Daniela Crudu a recunoscut câte operații estetice are, în sfârșit. În ultimii doi ani asistenta tv s-a transformat total, în urma unor intervenții chirurgicale.

”Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi … de exemplu dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea. Da, ca mi-am operat nasul. Asta da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele.”, a spus asistenta TV pentru Antena Stars.