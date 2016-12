David Pușcaș, salvat de Andreea Marin după scandalul cu mama sa. În urma unol declarații făcute de aceasta la o emisiune, tânărul a început să înțeleagă problemele cu care se confruntă.



David Pușcaș, salvat de Andreea Marin, în urma declarațiilor făcute de la radio

„Chiar Andreea Marin la un post de televiziune, a explicat o etapă a vieții sale prin care trec și eu acum, și a oferit răspunsurile tuturor problemelor mele. Privind în oglindă voi cita: „Dacă cel de lângă line, îl iubești cum nu ai iubit niciodată, nu este din aceași poveste cu ține, nu te agăță cu orice preț de acel om, lasă-l să plece mai departe, sunt oameni de acum înainte care vor trece prin viața ta care au rostul de a duce ceva, de a lasă ceva în tine și de a pleca mai departe. Nu ține cu orice preț de ceea ce tu numești iubire, dar poate în oglindă nu se vede la fel. Înțelege că pentru o dragoste trebuie să fiți doi pur și simplu!

Și atunci am realizat că trebuie să mă uit în oglindă și să mă întreb: „Unde mai sunt și eu?… Ce trebuie să fac? Mai exist și eu în oglindă? Sau ceea ce văd eu contează? Generalizând, este vorba despre orice tip de iubire ex: poți să ai o mamă pe care o iubești din tot sufletul dar care nu are același sentiment și are drumul ei în viață, și alege să-și îndrepte privirea către alte zări și trebuie să înțelegi lucrul asta, trebuie să lași să curgă lucrurile lin, dacă nu curg… e degeaba.”

Și sunt convins că o să apăra și soarele pe stradă mea în ziua în care voi înțelege că nu este o dramă, dacă mergi mai departe și dacă deschizi ochii, și ai curajul să vezi că există mai multe iubiri în viață această,” a scris David Puşcaş pe un cont de socializare.