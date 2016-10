De ce nu a învățat Chef Patrizia să vorbească bine româneşte? Această întrebare s-a aflat pe buzele tuturor încă de la prima apariție pe micul ecran, în show-ul MasterChef. Ei bine, deși se află de 23 de ani în România, bruneta nu a învațat limba și spune care este motivul pentru care nu a putut să facă asta.

Chef Patrizia nu vorbește bine românește din mai multe motive

” Lumea crede că eu fac asta dinadins, că vorbesc atât de greşit după atâţia ani. Faptul că eu am stat mereu în casă cu mama, cu tata, cu Francesco şi nu am vorbit foarte mult limba română şi clienţii sunt jumătate români, dar care înţeleg iataliana şi jumătate străini cu care vorbesc în engleză, atunci poate nu m-am prefecţionat cum trebuia. Ca să învâţ o limbă corect ar fi trebuit să fac asta de la început, când am venit în România”, a spus Chef Patrizia la Antena Stars.

Noul sezon al show-ului culinar de la Pro TV vine cu schimbări majore la nivelul juriului. După Adrian Hădean, Patrizia Paglieri a fost înlăturată din format și primul care a semnat pentru înlocuirea lor a fost Liviu Popescu, unul dintre patroni luați la întrebări de procurorii DIICOT pentru o evaziune fiscală de șapte milioane de euro. Anul trecut, în noiembrie, procurorii DIICOT denunțau o fraudă uriașă în care personaj principal părea, potrivit cercetărilor, cofetarul Tudor Constantinescu. La vremea respectivă, acesta se pregătea să-și facă debutul în televiziune în calitate de jurat al emisiunii ”Bake Off România” de la PRO TV. Show-ul era filmat, montat, așa că, riscând prejudicii de imagine, mai marii televiziunii au decis să-i acorde lui Constantnescu prezumția de nevinovăție până la capăt și să-l difuzeze.