Delia Antal a născut după ce deja își făcea griji în privința micuțului său, care s-a lăsat așteptat aproape o lună.

După mulți ani, în care a încercat diferite tratamente pentru a rămâne gravidă, actrița își vede visul împlinit, iar timp de aproape șapte luni, a decis să țină totul secret. Aceasta și-a anunțat prietenii că va avea un băiețel, chiar de ziua ei de naștere.

Ani la rând s-a străduit să devină mamă

De altfel, se pare că motivul pentru care a ținut totul secret, a fost teama ca bebelușului să nu i se întâmple ceva. Având în vedere problemele cu care s-a confruntat, Delia Antal se temea că nu va duce sarcina până la final.

Delia a născut în SUA, unde o are alături pe mama sa. „Da, mama a ajuns în Los Angeles şi sunt foarte fericită. Da, am avut emoţii. (…) Sunrise e nickname-ul lui, dar toată lumea o să-i spună Aiden. Şi mă gândeam să trec în certificat chiar şi Sunrise. (…) Nu am niciun naş, nu am vorbit cu Monica Gabor.”, a declarat Delia Antal la Antena Stars.