„Trebuia să nasc, dar nu se mai întâmplă. Trebui să nasc pe 26 aprilie. Am depăşit. Eu mă simt foarte bine, am fost ieri la control, bebe este bine. Îl simt, se mişcă. Nu tiu de ce nu vrea să vină, dar nici presiunea asta nu o mai suport. Doctorii sunt foarte insistenţi să îmi inducă travaliul. M-am programat la cezarină pe vineri fără dorinţa mea. Se poate. Ei nu pot să îşi asume riscurile în cazul în care se întâmplă ceva cu mine şi cu copilul. Mi-au spus că este pe răspunderea mea dacă nu vreau cezariană. Am fost la sală, am fost la saună. Nu s-a întâmplat. Azi am fost de dimineaţă la înot de gravide. Am avut un şoc pentru că am intrat în parcare pe partea greşită şi mi-am spart două roţi. Eu nu vreau cezariană. O să merg pe munte, să mă urc”, a spus Delia Antal la tv. Delia Antal a ținut sarcina secretă mult timp.