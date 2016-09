Delia, concert alături de 30 de instrumentiști profesioniști

Delia a devenit în ultimii ani cea mai iubită artistă din România. Cu piese mereu pe primele locuri în topuri, peste 200 de milioane de vizualizari pe youtube adunate doar in ultimii 2 ani, multe concerte sold out și jurată in X Factor & iUmor, artista vine cu un show exceptional. Evenimentul va avea loc pe 5 decembrie, ora 19:00, la Teatrul Național București : Delia’s Winter Wonderland.

Delia va face show în fața a sute de oameni. Delia’s Winter Wonderland nu este un simplu concert, ci experiența muzicală a iernii! Totul începe încă de la intrarea spectaculoasă a Teatrului Național din București unde publicul este invitat la cocktails & entrées si se termina cu un after party high-class. Pe scena, Delia va fi acompaniata de peste 30 de instrumentiști profesioniști conduși de catre maestrul George Natsis, iar acesta va fi primul concert alaturi de o big band orchestra din cariera artistei.

Delia vine cu o alternativă modernă

Unic în momentul de fata ca si concept de sarbatori, Delia’s Winter Wonderland vine ca o alternativă modernă și high-tech la tot ce s-a mai văzut până în momentul de fata in Romania. Pe langa muzica adusa la nivel de artă, concertul beneficiază de cele mai inedite elemente de grafica, proiecții de ultima generație, scenografie grandioasă, costume exceptionale create special pentru acest eveniment și machiaje desprinse din regate înghețate – totul atent selectionat, întocmai ca si complexitatea structurala a unui fulg de nea.