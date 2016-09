Delia plătește prețul succesului. Concertele și filmările o împiedică să facă un lucru pe care și-l dorește enorm

“Ai grijă ce-i doreşti, că s-ar putea să primeşti” e o zicală care se potriveşte perfect pentru Delia . A vrut succes şi îl are din plin, doar că acum plăteşte şi preţul pentru asta. Programul infernal abia o lasă să respire, planurile personale stau atârnate cuminţi în cui, până le-o veni rândul, iar la capitolul vacanţe… se-adună restanţe.

Delia e printre foarte, foarte puţinele vedete care vara nu dorm şi nu pleacă în vacanţă, ci muncesc de rup. Are multe concerte, înregistrează, filmează. Uneori – rar! – “ciupeşte” câte-un weekend la mare sau la munte, doar cât să-şi încarce bateriile golite, ca s-o poată lua apoi de la capăt cu ritmul infernal. Un ritm cu care spune că s-a obişnuit. “Aşa e vara mea, aglomerată, dar nu am nici o problemă legată de asta. Mă folosesc de scurtul timp liber pe care îl am aşa cum pot mai bine. De foarte multe ori sunt şi eu plecată în timpul anului, atunci când poate alţii muncesc”, susţine ea.

Prin urmare, acum, la începutul toamnei, Delia n-are un album plin cu fotografii din vacanţe, ci o listă luuungă cu destinaţii… în care-şi doreşte să ajungă. Când va avea timp. “În următoarele va­canţe, probabil o să continui cu Asia, cu nişte locuri în care încă nu am ajuns. Îmi doresc să văd şi Cape Town (Africa de Sud), Nepal, Tibet, Amazon, Peru”, ne-a dezvăluit ea.

În sertarul cu lucruri care aşteaptă să fie făcute e şi mutarea în noua casă, un penthouse pe două etaje, pe care Delia şi Răzvan, soţul ei, ar fi plătit 1,4 milioane de euro. Luxosul apartament din nordul Capitalei e gata şi îi aşteaptă, dar… “Încă nu ne-am mutat, pentru că efectiv nu am avut timp. Am fost în turneu prin toată ţara, am filmat pentru «X Factor», acum filmez şi pentru «iUmor». Ca să mă pot muta, am nevoie de câteva zile să-mi strâng lucrurile şi să le aranjez apoi în noua casă. Nu am apucat. Sper să se întâmple curând, totuşi”, ne-a mărturisit cântăreaţa.

În noua casă, pe Delia o aşteaptă un dressing uriaş – se pare că singurul lucru special pe care artista l-a cerut când a-nceput amenajarea. Acolo îşi vor găsi locul absolut toate hainele ei de scenă, pentru că n-are de gând să dea nimic: “Nu dau hainele de scenă. Ele se păstrează, se refolosesc la un moment dat sau se ţin în colecţie. Nu aş da niciodată din ele”.

Iată trei dintre locurile în care vrea să ajungă Delia

Cape Town, capitala Africii de Sud, arată fabulos. Nu e de mirare că şi-a făcut loc pe lista scurtă a Deliei pentru următoarele vacanţe!

Palatul Potala din Lhasa, Tibet, fosta reşedinţă a lui Dalai Lama, este azi loc de pelerinaj

În Peru, când va ajunge, sigur nu va rata ruinele de la Machu Picchu. Tot de acolo poate pleca în călătoria visată pe Amazon

