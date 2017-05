Denisa Manelista de simte tot mai rău: ”Am văzut oameni salvaţi din lagărele de concentrare eliberate, atât este de slabă!”

Denisa Manelista a fost internată de urgență zilele trecute după ce starea de sănătate a artistei s-a deteriorat atât de rău, încât a avut nevoie de ajutor specializat.

Imagini cu artista în spital au fost făcute publice, iar când le-a văzut, mara Bănică a fost marcată. „Eu cred că boala… Nu trebuie să te laşi bătut sub nicio formă şi să vrei să lupţi cu boala. Factorul psihic vindecă, cred, în proporţie de peste 50%; 40 fac medicii, iar 10 vine de la Dumnezeu. Eu, din ce am întrezărit pe acele imagini blurate, pentru că am spus, nu am reuşit să le văd neblurate, nu cred că merg cu comparaţia prea departe, dar ca să-şi facă telespectatorii o imagine, aşa… am văzut oameni salvaţi din lagărele de concentrare eliberate, atât este de slabă! Să spună colegul dacă exagerez (…). Sunt şocante, realmente imaginile cu ea. Eu am văzut şi mesajul Minodorei… la Antena Stars era în lacrimi (…) cât de dureros poate fi să înjuri pe cineva care e pe patul de moarte. (…) Şi o rugăciune. Dacă cineva în fiecare seară va spune câte o rugăciune, ceva bun pentru fata asta se va întâmpla.”, a spus Mara Bănică la „Acces Direct”.

Denisa Manelista, internată de urgență, în cursul zilei de astăzi, după ce starea ei de sănătate s-a agravat. Deși zilele trecute a declarat într-un mesaj pe Facebook că se simte mai bine, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Potrivit apropiaților, astăzi, familia cântăreței a internat-o pe vedetă la o clinică privată din Capitală, aceeași la serviciile căreia au apelat de când a început coșmarul.



Din păcate, nici măcar tratamentele naturiste nu o mai pot ajuta pe interpretă. Familia și prietenii se roagă pentru o minune, însă starea ei este foarte gravă, potrivit unor surse sigure. Astăzi, Minodora a făcut declarații triste despre starea de sănătate a Denisei Răducu.