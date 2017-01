Denisa Tănase și-a găsit mașina lovită de plug | FOTO

Vedetele au avut și ele probleme după ninsoarea căzută cu o noapte înainte în sudul țării. Denisa Tănase, jumătatea trupei Bambi, a avut o surpriză neplăcută. Denisa Tănase și-a găsit mașina lovită de plug. Sau cel puțin așa susține ea.

Cântăreața și-a exprimat indignarea pe o rețea de socializare, unde a arătat cum a fost lovită mașina ei. ”Momentul ăla când nu știi dacă să te bucuri sau să-ți pară rău că a intrat plugul și pe strada ta…”, a scris artista. Deși Denisa Tănase și-a găsit mașina lovită, amicii virtuali au sugerat că poate avaria a fost produsă de un alt autoturism.

Denisa Tănase de la trupa Bambi a fost căsătorită cu medicul Cornel Brotac, de care a divorțat în urmă cu doi ani. Ulterior, cântăreața a început o relație cu pilotul Cătălin Cazacu. Aceasta însă a ajuns la final chiar înainte de Sărbători. Deși nu mai sunt iubiți, cei doi s-au afișat tot împreună la un eveniment monden care a avut loc acum puțin timp. ”Dacă nu mai formăm un cuplu, nu înseamnă că suntem certați sau suparați sau nu ne mai cunoaștem. Am ajuns la concluzia că e mai bine să ne despărțim. Am întors situația pe toate părtile și asta a fost concluzia finală. Am decis să anunțăm public despărțirea că așa ni s-a părut de bun simț”, ne-a declarat Denisa.

”Lucrurile nu mai arătau așa cum ne-am dorit de la început. Am avut o relație foarte frumoasă, ne-am iubit foarte mult și ne-a propus ca atunci când relația nu va mai fi la potențialul ei de 100%, să nu ne mulțumim cu jumătăți de măsură și să rămânem cu amintiri frumoase mai bine decât să ne amintim de un final trist. Ea este încă un om foarte important în viața mea”, a spus și Cazacu.