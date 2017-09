Dezvăluiri despre tatăl Gabrielei Cristea, după ce vedeta a născut. „E nervos că e fiica fericită?”

Detalii incredibile ies la iveală după ce prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a devenit mămică pentru prima oară.

Gabriela Cristea a născut o fetiță în urmă cu câteva zile, bucurie mare pentru vedeta de televiziune și partenerul ei de viață, muzicianul tavi Clonda.

Prezentatorul de televiziune Cristi Brancu a făcut dezvăluiri despre tatăl prezentatoarei de televiziune, Eugen Critea, cu care aceasta a înterurpt orice fel de legătură de multă vreme.

Potrivit acestuia, tatăl gabrielei Cristea a avut o reacție nervoasă când a fost întrebat de fiica și de nepoata lui, Victoria.

„Bine, putea să aleagă domnul Cristea să răspundă presei care l-a sunat cu foarte multă cuviinţă. Reacţia lui nervoasă, nici nu îmi dau seama… E nervos că e fiica fericită? Nu prea îmi dau seama de ce…”, a afirmat Cristi Brancu la emisiunea „Agenția VIP”, pe care o prezintă la Antena Stars.

„Tatăl Gabrielei i-a trimis vreun mesaj, a felicitat-o pentru că… uite, are un copil, e bunic. I-a dat un telefon măcar fiicei lui? Întreb şi eu. I-l dăm noi. Am fost şi la el în poartă, Cristi… am stat vreo oră şi ceva şi nu a vrut să…”, a menționat și Adriana Bahmuțeanu.

Paula Crăciunescu, cea considerată mama adoptivă a Gabrielei Cristea, care s-a lăsat fotografiată nemachiată pe patul de spital, a reacționat imediat:

„Unde să o felicite? Dar îi ştie numărul de telefon?”.