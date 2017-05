Diana Bart a născut. Prezentatoarea TV are o fetiță, după 13 ore de travaliu

Diana Bart, prezentatoarea Prima TV a știrilor Focus Magazin, a născut o fetiță pe care o va boteza Maira. Frumoasa prezentatoare a născut după un travaliu de 13 ore, la o clinică privată din București.

Diana Bart (35 de ani) a devenit mamă pentru prima oară iar bebelușul este perfect sănătos și cântărește 3,600 kg.

Diana Bart a spus în exclusivitate pentru Focus Magazin: „S-a născut sâmbătă seara, cred că a vrut să se nască pe aceeași dată cu mami, într-o zi de 20. Totul a decurs bine și am insistat mult să am o naștere naturală dar n-am exclus până la urmă cezariana, în cazul în care se întâmplă ceva. Și după 13 ore de travaliu, cea mică era poziționată cu capul nu cum trebuie și din păcate am ajuns la operație. Mă bucur că este bine și că până la urmă am făcut operația, ca să nu se întâmple altceva. Sunt foarte bucuroasă și nu am cuvinte să descriu ce minunat e!”

Citește și: Prezentatoarea de televiziune Diana Bart s-a îngrășat 12 kilograme în timpul sarcinii. Va deveni mămică peste câteva zile