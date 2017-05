Diana Bișinicu, de urgență la spital, după ce a făcut varicelă. Artista a făcut temperatură foarte mare și s-a simțit rău, astfel că a ajuns pe mâna medicilor.

Diana Bișinicu, de urgență la spital din cauza bolii copilăriei. Vedeta este izolată în casă, iar situația ei nu este deloc ușoară.

Diana Bișinicu, de urgență la spital din cauza varicelei

„Da, la 32 de ani am făcut varicelă. Se spune că e boala copilăriei. Vărsatul de vânt este varicela. Mă așteptam la un moment dat să fac și eu. Nu știu dacă fiica mea, Riana, a făcut. În cazul în care nu a făcut mi-aș dori să facă acum. La maturitate e mai greu. Am ajuns la spital cu temperatura aproape 41, cu frisoane puternice, a fost destul de complicat. M-a durut foarte tare capul. Mai devreme sau mai târziu iei boala asta. După 7-10 zile am voie să ies din casă”, a spus Diana Bișinicu la Antena Stars.

Diana Bișinicu este genul de mamă destul de exagerată în ceea ce privește creșterea și educația fiicei sale, Riana. În afara faptului că umblă cu caserole cu legume și fructe după ea, pentru a se asigura că micuța este hrănită corespunzător, a avut răbdarea să schimbe 15 grădinițe până a ajuns la cea care i s-a părut cea mai bună pentru fiica ei.