Diana Bișinicu a slăbit aproape 10 kilograme. Dieta ei este foarte simplă

Diana Bișinicu a slăbit aproape 10 kilograme, iar dieta ei este foarte simplă. Artista a dezvăluit în direct la tv ce a ajutat-o să ajungă la greutatea ideală.

Diana Bișinicu a scăpat de kilogramele în plus în doar două luni și a povestit la „Vorbește lumea” cum a reușit să facă asta.

Diana Bișinicu a slăbit într-un timp record

„Dar ce am mâncat? În afară de carne, proteine şi salate, nimic altceva. Nu mai suport să vad carne, la un moment dat am şi oprit această dietă proteică că nu mai suportam ideea de a mânca din nou proteine că mi s-a făcut rău. Mi-am stabilit 2 săptămâni în care să mănânc şi eu nişte fructe că tot e vară, nişte pepene, porumb, îngheţată. Am facut asta pentru confortul meu psihic”, a spus Diana Bişinicu.

„Nu am fost la un nutriţionist, ci în trecut am fost şi am luat câte puţin din fiecare. Eu am un metabolism mai greoi şi mă îngraş foarte repede. Am văzut că proteinele sunt singurele care mă slăbesc. Încercam să ţin orele fixe, dar nu reuşeam tot timpul. Începând de la sport cu finul meu care e antrenor personal, şi mi-era antrenor şi înainte. Fac de trei ori pe săptămână sport. Fac criolipoliză, fac împachetări, masaje”, a mai adăugat ea.

Diana Bișinicu este cântăreața preferată a binecunoscutului om de afaceri Gigi Becali. Artista a povestit, în exclusivitate pentru Libertatea, detalii neștiute de la întâlnirile pe care le-a avut cu latifundiarul din Pipera și unde i-a încântat urechile cu muzică machedonească.

Citește și