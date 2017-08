Diana de la Insula Iubirii, mărturii cutremurătoare despre sarcină.Fosta concurentă a povestit în direct la tv, despre copilul pe care l-a pierdut în urmă cu ceva timp.

Diana de la Insula Iubirii, mărturii cutremurătoare, după terminarea show-ului. Fosta iubită a lui Ben a trecut prin clipe dureroase. Din nefericire, bărbatul care îi era alături nu a susținut-o deloc, motiv pentru care tânăra nu l-a putut ierta pe Ben.

Diana de la Insula Iubirii, mărturii cutremurătoare despre sarcină, în direct la tv

„Nu este uşor. Eu am avut un virus, o chestie din asta. În momentul în care am aflat că copilul poate să iasă jumătate paralizat, m-am speriat foarte tare, am avut atac de panică. Toată perioada sarcinii m-am simţit foarte, foarte rău şi când am fost la control să-mi spună dacă vreau să îl pastrez sau nu, nu îi mai bătea inima. Şi m-am gandit că de ce să-mi asum riscul ăsta, sa fac un copil care nu e ok”, a declarat Diana la Antena Stars.

