Diana de la Insula iubirii a făcut-o praf pe Bianca, iubita lui Liviu, după ce aceasta a invitat-o la nunta cu acesta. Fosta concurentă a considerat că prietena ei nu este sinceră, motiv pentru care a refuzat să meargă la eveniment.

Diana de la Insula iubirii a făcut-o praf pe Bianca, cea care era decisă să rupă legătura cu iubitul ei mult mai în vârstă decât ea.

Diana de la Insula iubirii a făcut-o praf pe Bianca, cea care i-a devenit prietenă în Thailanda

„Am păstrat legătura cu toţi de pe insulă, în afară de Bianca. Probabil, nu ştiu sigur 100%, dar ea m-a sunat să mă invite la cununia ei, eu nu bat drumul până în Timişoara ca să văd o cununie falsă. Nu mi se pare aia a fi o relaţie pe bune. Tu te plângi în em că te bate, că te a obligat să faci avort şi pe urmă te duci să te căsătoreşti cu omul care ţi-a făcut rau, asta înseamnă să fii o femeie proastă, ipoctrită”, a declarat Diana la „Cool Summer Nights”.

De asemenea, Diana a fost din nou ironică atunci când a vorbit despre Ben, fostul ei iubit. „Doamne, îl văd pe Ben. Îmi era dor de el de nu mai pot… Îmi aduc aminte de momente, cum ar fi că el m-a lasat singură în momentele mele cele mai rele. Peste asta nu am putut să trec… voiam sa fie lângă mine în momentele mele grele. Când am avut pierderea de sarcină nu a fost langa mine şi asta m-a debusolat total. El a spus că e o persoana slabă şi că nu are putere. Nu e niciun matur, cred că nu aţi văzut bine. E diferenţa de vârstă, dar vârsta înseamnă doar nişte cifre”, a declarat Diana la „Cool Summer Nights”.

Citește și