Diana de la „Insula Iubirii” a recunoscut că îşi înşală iubitul

Diana de la „Insula Iubirii” a recunoscut chiar în timpul emisiunii că îşi înşală iubitul, iar motivul ar fi unul cât se poate de umilitor pentru acesta.

Concurenta l-a făcut pe iubitul ei de râs.„Ce face el cu aia? El nu ţine decât 3 secunde. Am un vibrator, dacă face sex o dată pe lună… Mie nu îmi place să fac oral, el îmi face, eu lui nu. Îmi e scârbă. Eu sunt foarte sensibilă la mirosuri(…) de la o vârstă ai un miros anume. Dacă el nu se dă cu parfum, nu se dă cu cremă… (…) În ultima seară el şi-a făcut laba şi el mi-a dat limbi”, a mărturisit Diana, care a continuat: „Şi eu, de asemenea, Ben pur şi simplu credea că sunt doar a lui, dar nu am fost doar a lui. A fost un bărbat care i-a luat locul. Ben, nu mă simţeam bine lângă el (…) A existat întotdeauna, de la începutul relaţiei cu Ben până la sfârşit. Când cel de acasă nu dă rezultate, dă celălalt. Orice femeie mai are o roată de rezervă”.

Citește și: Diana de la Insula iubirii aruncă bomba după ce a fost dată afară de Radu Vâlcan. “Mărturisesc că sunt bulversat”