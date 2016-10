Diana Dumitrescu s-a confesat prietenilor. „Uneori viața glumește cu noi”

Diana Dumitrescu s-a confesat prietenilor virtuali și le-a vorbit despre visuri și împliniri. Actrița a suferit în trecut de depresie, însă de ceva timp, lucrurile s-au liniștit în viața ei. Blonda a trecut printr-un divorț dureros.

Diana Dumitrescu s-a confesat pe blogul personal. Vedeta a dezvăluit lucruri mai puțin știute despre viața ei. În urmă cu câțiva ani, Diana a fost una dintre cele mai iubite actrițe de telenovele de la noi.

Diana Dumitrescu s-a confesat prietenilor. „Mi-am trăit viața”



„Uneori viața glumește cu noi. Cum mi-a zis adineaori o prietena, ne incearca să vadă cât putem să ducem. Da. Așa e. Putem duce multe, iar oamenii din viața mea mă învață în fiecare zi, că cel mai important lucru este să știi ce îți dorești cu adevarat și să lupți, să muncești pentru visul tău. Altfel, risti să te pierzi și să uiți încotro ai pornit. Uneori e foarte greu, iar piedicile sunt atât de multe încât îți este mai ușor să renunți si să te lași dus de val.

Dar nimic nu se obține fără muncă, perseverență, pasiune și un strop de iubire pentru ceea ce faci sau îți dorești să faci. Când eram mai mica și lucram la telenovele, oboseala si munca multa nu existau în vocabularul meu pentru că mi se implinise un vis. Si dupa vorba aceea: „Fă ce îți place și nu vei munci o zi în viata ta”, eu îmi implineam visul, nu munceam. Si cred ca de cand ma stiu, am facut întotdeauna ce mi-a plăcut și ce mi-am dorit. Desi am lucrat de la 16 ani, nu cred ca am muncit o zi in viata mea, ci mi-am trait visul. Nu lasa pe nimeni si nimic sa te oprească.(…) Uneori mă gândeam că este greșit să vrei mai mult, dar nu, nu este! Faptul că îți dorești mai mult îți arată că evoluezi, că ai crescut și e timpul pentru un nou pas. Riscă. Dacă nu riști, nu ai cum să știi ce îți poate aduce viitorul. Mda, am scris postul ăsta ca sfaturi pentru voi, dar cred ca imi e mai ușor să îmi dau mie sfaturi așa. Adica, cu alte cuvine, am vorbit cu mine prin prisma voastră”; a scris Diana Dumitrescu pe blogul personal.

După câteva relaţii eşuate, Diana Dumitrescu pare să-şi fi găsit echilibrul în braţele noului ei iubit. De când are o relaţie stabilă, actriţa şi-a schimbat complet starea de spirit şi pare o altă persoană.