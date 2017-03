Diana Munteanu este profesoară de actorie la o grădiniță din București. Vedeta a fost surprinsă alături de micuții care o iubesc enorm pe prezentatoarea tv.

Diana Munteanu este profesoară de actorie, în timpul liber. Prezentatoarea noii emisiuni de la Antena 1, ”Prietenii de la 11”, care a absolvit cursurile Facultății de Actorie la UNATC, este foarte încântată să lucreze cu cei mici, ea predând la o grădiniță din București.

Diana Munteanu este profesoară de actorie…dincolo de camerele de filmat



Noua experiență a început anul trecut în luna octombrie, la invitația unei prietene, care ”mi-a spus de dorința celor de la Gradiniță. Am luat legătura cu ei, am discutat și am pornit la drum!”, acesta fiind începutul unei perioade foarte frumoase și pline de satisfacții. Copiii au vârste cuprinse între cinci și șase ani, dar există și o grupă de after school unde sunt un pic mai mari. Săptămânal, ea lucrează cu fiecare grupă în parte exerciții diferite care ”îi ajută să își depășească emoțiile, să își învingă teama de a rosti tare, de a face gesturi mari. Scăpăm de timiditate, dar exersăm de asemenea foarte mult atenția și memoria, învățăm să ne respectăm și mai ales să lucrăm în echipă!”, povestește Diana, încântată.