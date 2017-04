Diana Munteanu a îmbrăcat din nou rochia de mireasă și a urcat pe podium într-o prezentare de modă, la Săptămâna Modei la București.

„Când am fost măritată – pentru cei care nu ştiu am fost deja măritată… între timp am şi divorţat – rochia mea a fost una tip sirenă, foarte strânsă, aşa se purtau atunci… Se mai poartă şi acum, ce-i drept. A fost uşor incomod pentru mine. N-aş mai alege acelaşi model, aş alege o rochie care să sublineze linia corpului. Dar să nu fie foarte strâmtă.”, a povestit Diana Munteanu pentru Observator Special.

„Când vii într-un atelier ca ăsta, practic, te vrei mireasă. Nu m-am mai gândit la varianta măritişului, dar nu se ştie niciodată. Nu mi s-a propus , dar dacă mi s-ar propune nu ştiu ce aş răspunde.”, a mai spus vedeta în cadrul aceluiaşi interviu. Diana Munteanu nu a fost deloc inspirată în momentul în care a acceptat să aibă o relație cu un tânăr cu 12 ani mai mic. Prezentatoarea TV a sperat că va reîntineri, din toate punctele de vedere, alături de Bogdan Nemțeanu, însă la finalul relației, după aproape doi ani de iubire primăvăratică, s-a ales cu porecla „babă teroristă”.