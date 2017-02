Dj Rynno riscă să rămână paralizat. „Nu am mai putut să mă ridic”

Dj Rynno riscă să rămână paralizat, în urma unor probleme de sănătate. Artistul nu știe exact care este cauza problemelor sale, însă știe că situația este destul de gravă.

Dj Rynno riscă să rămână paralizat și a vorbit pentru prima dată când a vorbit despre problemele cu care se confruntă. La un moment dat, acesta nu s-a mai putut ridica de pe sceun.

Dj Rynno riscă să rămână paralizat dar nu vrea să se opereze



”Nu am mai putut să mă ridic de pe scaun. Am ajuns la un prieten foarte bun și îmi zice stai putin sa te controlez si imi da un pumn in spate. A vrut sa vada daca am probleme cu rinichii. Am o vertrebră care îmi apasa pe maduva spinarii. Am picioarele amorțite acum. Toti medicii mi-au spus sa nu ma operez ca recidivează. E foarte dureros. Daca agraveaza pot sa paralizez. Noapte nu dorm de durere. Nu accept să fac injectii in coloana, imi este frica să nu paralizez.”, a povestit Dj Rynno la Teo Show.

În ultimii ani tot mai mulți artiști s-au îndreptat către recitalurile de la nunți, botezuri și alte cumetrii, ajungând astfel chiar să-și mărească tarifele. Printre cei care acceptă să întrețină atmosfera la nunți se numără și Sylvia cu DJ Rynno. Din păcate, cei doi se vând destul de ieftin, cerând doar 1800 de euro pentru un recital.