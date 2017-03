Doi actori români donează sânge în Praga pentru a se întoarce acasă. Este vorba despre Bogdan Albulescu şi Radu, care îşi testează limitele în primul serial reality pe net din România continuă lunea aceasta cu cel de-al treilea episod.

Doi actori români donează sânge în Pragași au parte de aventuri pe care nu le vor uita curând. Aflaţi tot în Praga, fără niciun ban şi fără un loc unde să doarmă, dar refuzând din start varianta cerşitului, cei doi actori au o idee ce pare salvatoare: să doneze sânge pentru a strânge bani de drum. Entuziasmaţi de idee, Radu şi Bogdan vor descoperi însă curând că nu e chiar aşa uşor să donezi sânge – cum credeau ei – mai ales după ce sunt nevoiţi să se plimbe pe la vreo trei spitale.

„A trebuit la un moment dat să minţim spunând că facem un travel blog, deoarece dacă spuneam exact oamenilor ce facem se uitau la noi ca la extratereştri. Destul de conservatori şi nu extrem de saritori, cel puţin cei pe care i-am întâlnit noi. Să vă povestesc că un călător nu a avut undeva la 50 de bani pentru bilet şi cei de la liniile ferate nu au vrut să îi dea biletul. M-am simţit ca-n Vaslui. I-am oferit noi. De unde, mă veţi întreba, când noi doi ne aflam acolo fără un ban în buzunar? Nu dezvălui, veţi afla! Dar în final am întâlnit şi oameni simpatici, săritori şi sufletişti, cum ar fi taximetristul pe care am zis să-l păcălim şi care până la urmă a înţeles în ce situaţie ne aflam şi a acceptat să ne ajute”, povesteşte Radu Micu.