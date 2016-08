Dorian Popa a făcut o declarație care i-a lăsat pe fani cu gura căscată. Interpretul a declarat în direct la tv, că are deja o nevastă, făcând referire la femeia alături de care trăiește o poveste de dragoste de mai bine de trei ani.

Dorian Popa le-a făcut o surpriză prietenilor. Prezent în platoul emisiunii „Mireasă pentru fiul meu”, acesta a spus că are nevastă. Dorian Popa are o relaţie de trei ani cu frumoasa Claudia. În cadrul emisiunii, Dorin Popa a vorbit despre viața lui personală și a cântat ultimul lui single „Buze”. Acesta a surprins pe toată lumea când a zis „Am nevastă”. Dorian Popa şi iubita lui, Claudia, sunt împreună de trei ani şi deocamdată, nu şi-au pus problema nici să se căsătorească, nici să facă un bebe.

Dorian Popa este unul dintre cei mai sexy cântâreți din România, iar toate adolescentele sunt înnebunite după el. A devenit cunoscut în 2011, odată cu apariția sa în serialul Pariu cu viața alături de colegii săi din Lala Band, unde l-a interpretat pe Andrei Anghel, serial care a primit premiul pentru „cel mai bun debut” la Gala Premiilor VIP. Dorian este masterand al Facultății de Relații Publice în Marketing din cadrul A.S.E.

Dorian Popa, mereu în preajma iubitei lui

Vești proaste pentru admiratoarele lui Dorian Popa. Cântărețul este nedezlipit de iubita lui, Claudia, care nu numai că nu-l scapă din ochi pe artist, dar se implică chiar și în proiectele lui profesionale. Culmea este că lui Dorian îi face mare plăcere și chiar îi solicită serviciile. Recent, Dorian a lansat videoclipul piesei „Buze”, o colaborare cu What’s Up, eveniment de la care Claudia nu a putut lipsi, mai ales că a contribuit activ la realizarea lui „Ne-am rupt de râs la filmări, ne-am super distrat pentru că ne-am chinuit foarte mult până să ajungem să filmăm videoclipul și atunci când am ajuns la ziua filmării a fost așa o relaxare totală. Atunci când am decis conceptul videoclipului, eu am contribuit foarte mult pentru că mi-am dorit să fie așa colorat, de vară și apoi după ce am vorbit și cu regizorii, am ajuns la această variantă finală”, a declarat atunci Dorian Popa pentru LIBERTATEA.