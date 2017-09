Dovada că Andreea Mantea a slăbit. “Doamne, ce îmi place”

Dovada că Andreea Mantea a slăbit mult în ultimele luni. Prezentă la un eveniment monden, vedeta a purtat o rochie care îi pune în valoare noua siluetă.

Alimentația sănătoasă și orele petrecute în sala de sport au dat rezultate și în cazul vedetei, care într-un timp destul de scurt, și-a recăpătat silueta. Fanii au felicitat-o imediat.

FOTO: Dumitru Angelescu

Dovada că Andreea Mantea a slăbit este cea mai recentă apariție a acesteia

„Kanal D a lansat grila de toamnă! Se anunță proiecte noi și frumoase, dar si cele de pana acum, va promit subiecte de nota 10! Noi ne vedem la #WOWbiz! Vă mulțumesc enorm pentru ca ne sunteti alaturi!?”, a scris Andreea Mantea pe contul de socializare. ” Doamne, ce îmi place că ai slabit. Ce bine îți stă în haine mulate. Cred că i-ai zăpăcit pe toți”, i-a spus un fan acesteia.

În primăvara acestui an, Andreea Mantea a dezvăluit dieta minune. Pe lângă lucrurl intens la sala de sport, ea ține și o cură cu zer de capră.

„Am 53 de kilograme și 250 de grame. Și 1,65 metri înălțime. Am ajuns să mă cântăresc, sunt disperată cu treaba asta. Am început o cură de zer. zer de lapte de capră. Câte un pahar, dimineața pe stomacul gol. Știți că eu eram cu apa cu lămâie, cu ghimbir, cu afine. E destul de greu să stau s-o pregătesc și cred că s-a obișnuit organismul și nu mai are niciun rezultat. Și atunci am căutat pe internet tot felul de remedii naturiste și am ales zerul. Este minunat, este perfect. Am ajuns să slăbesc văzând cu ochii”, a încheiat prezentatoarea de televiziune care, recent, a dezvăluit că există un bărbat în viața sa.

