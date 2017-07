Drama actriței Tamara Buciuceanu-Botez. „El a plecat în ceruri”

Tamara Buciuceanu-Botez este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe din România, însă, puțini sunt cei care știu amănunte din viața ei personală. Mereu o persoană discretă, Tamara Buciuceanu a trecut prin momente grele de-alungul vieții.

„Pe soțul meu l-am cunoscut prin intermediul unei bune prietene, Grațiela. Mi-a spus că este un om serios, care sigur o să-mi placa. Și așa a fost! Ne-am căsătorit în 1962 și am rămas împreună 33 de ani, până când el a plecat la Ceruri. Am fost o femeie de casă și gospodină. Alexandru mi-a respectat și mi-a iubit foarte mult cariera. La un moment dat mi-a spus: «Dragă, eu mă mulțumesc și cu titlul de print consort». Era un doctor excelent, un om serios, care mi-a înțeles destinul. De un timp mă întristez când mă gândesc la cei care puteau să mai stea lânga mine și nu mai sunt: soțul, fratele, cumnatul, colegii cu care am împărțit scena. Nu o să-i uit niciodată și mă rog ca Dumnezeu să îi așeze acolo sunt sunt cei drepți”, povestea actrița în vârstă de 87 de ani pentru revista „Taifasuri”



Tamara Buciuceanu-Botez, o viață dedicată teatrului și filmului

Tamara Buciuceanu a jucat pe scenele marilor teatre ale capitalei precum: Giulești, Bulandra, Național, Teatrul de comedie etc. A interpretat-o pe Coana Chirița pe scena Teatrului Național din Iași. A avut roluri importante în teatru în piese precum „Coana Chirița”, „Romeo și Julieta la început de noiembrie”, „Scaunele”, „Cumetrele”, „Doctor fără voie”, „Nepotul”, „Așteptând la arlechin”, „Domnișoara Nastasia”, „Mamouret” etc. Cartea de vizită a carierei sale rămâne fără îndoială personajul Vicăi Delcă din piesa „Dimineață pierdută” după Gabriela Adameșteanu. De asemenea Tamara Buciuceanu a făcut o cariera impresionantă și în Televiziune, memorabile fiind cupletele sale din programele de Revelion. TVR Media a lansat în 2006 DVD-ul „Tamara Buciuceanu” ce cuprinde o selecție din aparițiile sale memorabile în programele de divertisment ale Televiziunii Române. În data de 23 octombrie 2014, intr-o ceremonie ce a avut loc la Castelul Peleș din Sinaia a primit din partea Casei Regale a României decorația Ordinul Coroana României în grad de Ofițer cu ocazia celei de-a 93-a aniversări a fostului rege Mihai I al României, decorație inmânată de principesa Margareta. A fost căsătorită din 1962 cu medicul anestezist Alexandru Botez (decedat în 1996). Nu are copii.