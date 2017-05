Trei ani au trecut de la un mare moment de cumpănă din viața Dragăi Olteanu Matei, una dintre cele mai mari artiste ale României.

În aprilie 2014, soțul artistei, Ion Matei, s-a stins din viață, fapt care a devastat-o pe Draga Olteanu Matei.

Actrița a fost căsătorită de trei ori, însă primele două mariajuri au eșuat după ce bărbații au înșelat-o. Abia în 1968 l-a cunoscut pe Ion Matei. Cei doi nu au avut moștenitori, însă au avut o căsătorie exemplară, așa cum chiar ea mărturisea. Draga Olteanu Matei s-a pensionat de la Teatrul Naţional, în 2007, an în care a decis să-şi trăiască bătrâneţile în cochetul orăşel Piatra Neamţ împreună cu soțul său, până în 2014, când acesta s-a stins lăsând în urmă o mare de durere.

„Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară o dată cu mine. Vă spun sincer că aş fi preferat să mor şi eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi. Nu a existat niciun secret al longevităţii. Există oameni deştepţi şi oameni tâmpiţi. Oamenii deştepţi se înţeleg bine între ei până la bătrâneţe, îşi descoperă unul altuia motive de admiraţie, lucrurile se încheagă în aşa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinereţe cu atracţia fizică şi se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubeşti pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Aşa a fost viaţa noastră”, povestea Draga Olteanu Matei.

