După 4 ani de căsnicie, Oana Roman a luat o decizie importantă

Oana Roman susține că a cunoscut adevărata fericire alături de soțul ei, Marius Elisei, și vrea ca ziua acestuia de naștere să fie un eveniment de neuitat.

Oana Roman vrea să-şi reînoiască jurămintele cu soţul sau pe 23 septembrie, de ziua de naştere a lui Marius Elisei.

Oana Roman a ţinut să împartă vestea şi cu prietenii virtuali.”Acum 4 ani eram la începutul relaţiei şi am făcut o petrecere pe cinste de ziua mea. După 2 luni eram însărcinată si ne-am căsătorit şi am devenit o familie. Anul asta, în aceeasi locaţie care ne-a purtat noroc, vom sărbători ziua lui Marius. Înainte vom merge la biserică şi vom mulţumi Domnului pentru tot şi ne vom reînoi jurămintele. Am mari emoţii pentru ziua de vineri! Suntem în pregătiri intense!”, a scris Oana Roman pe Facebook.

