Ela Crăciun le-a interzis copiilor săi să bea din paharele altora. Vedeta spune că fiecare părinte ar trebui să îi explice celui mic, încă din primii ani de viață, ce sunt bacteriile, infecțiile, pe înțelesul lui, astfel încât copiii să își dezvolte singuri comportamentul protector.

Ela Crăciun le-a interzis copiilor săi să bea din paharele altora. “Am observat și la petrecerea Alesiei, dar și la alte evenimente destinate celor mici, un obicei pe care îl au cei mai mulți: să bea din alte pahare decât ale lor. Fie că nu sunt atenți unde își pun paharul, fie că uită, fie că sunt prea grăbiți să fugă la joacă, iar când vin se reped la primul pahar pe care îl văd, ori poate sunt curioși să vadă dacă nu cumva ce este în paharul ceiluilalt este mai bun decât ce beau ei, copiii nu țin cont ce pahar sau cană folosesc.

Ela Crăciun le-a interzis copiilor săi să bea din paharele altora, din motive de igienă

„Nu am putut rămâne indiferentă la acest subiect pentru că noi acasă am încercat foarte mult să îi educăm pe copii să nu bea din paharul altcuiva. Din motive de igienă, educație, am considerat că trebuie să știe acest lucru și să fie un fel de principiu cu care să pornească în viață.

Ca să înțeleagă și părinții de ce este atât de important să îi educe pe micuți în acest sens, am stat de vorbă cu doamna Dr. Antonescu Irina, medic pediatru. Mi-a explicat de ce nu este bine și ce riscă copiii atunci când beau după alții, fie ei copii sau adulți.

Este foarte greu de explicat copiilor, pentru că ei au o vârstă mică și atunci contează extrem de mult educația pe care o au de acasă. Dacă ne văd pe fiecare dintre noi că ne folosim paharul sau cana noastră așa vor face și ei. Trebuie să le povestim despre infecții, ușoare sau mai grave, și cum se plimbă ele de la un copil la altul. De exemplu, mononucleoza infecțioasă sau boala sărutului- înainte o vedeam frecvent la adolescenți, de o vreme am început să o intâlnesc des la copilul de grădiniță. Se transmite prin salivă, iar copiii nu au auzit niciodată despre asta. Adolescenții se sărută, cei mici nu fac asta, însă dacă eu beau cu cana ta se ajunge tot acolo. Și mai este o problemă: în grădinițe sunt sticle mari de apă cu pahare de unică utilizare, numai că paharele se încurcă între ele pentru că toate arată la fel. Eu, dacă folosesc un pahar de acest tip, îl pun pe masă, vine un copil și pune un paharul din care a băut el, atunci eu nu mai știu din care pahar să beau, spune medicul pediatru Dr. Antonescu Irina, a scris Ela Crăciun pe blogul personal.

Ela Crăciun s-a măritat în mare secret. De nunta prezentatoarei TV au știut, în momentul respectiv, doar 20 de invitați. Vedeta și-a dorit mare discreție și a organizat marele eveniment pe malul mării, în Bulgaria. Ea și soțul ei au organizat totul abia în luna august a anului trecut. Și-au dorit discreție absolută, astfel că au ales ca evenimentul să aibă loc, în mare secret, pe litoralul bulgăresc, la un hotel de lux de lângă Balcic, unde au fost invitați numai prietenii apropiați și familia.