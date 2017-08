Ela Crăciun, vacanță în Grecia alături de cei doi copii. Vedeta TV a ales să urmeze de această dată, pe toată durata sejurului, un stil de viață sănătos pentru a contracara excesele alimentare și, în special, consumul de dulciuri din ultimele luni.

Ela Crăciun, vacanță în Grecia, în Lefkada, superba insulă grecească din Marea Ionică. Astfel se face că a ales cu atenție vila unde să se cazeze, acesta trebuind să aibă un bucătar care să gătească zi de zi preparate 100% bio, perfecte pentru un stil de viață sănătos.

Ela Crăciun, vacanță în Grecia și alimentație sănătoasă

„Suntem în Lefkada, lângă una din cele maij frumoase plaje ale insulei. Am decis să nu ne cazăm la hotel, ci să închiriem o vilă, în condițiile în care suntem opt persoane. M-am interesat să avem și opțiunea de a mânca 100% sănătos, cel puțin pentru mine, pentru că în ultimele luni am cam exagerat cu dulciurile. Pur și simplu, nu mă pot abține de la ele când sunt în București. Cât timp stăm în Grecia am zis că nu am scăpare și mă învâț să mănânc ce trebuie. Dimineața am tot timpul granola cu iaurt din lapte de măgăriță, cu smochine și miere, brânză bio și măsline proaspete, ananas. La prânz, pește proaspăt, pregătit în stil tradițional, ori fructe de mare la grătar, cu salată de legume din cultura proprie. Seara, supă de legume proaspete ori salată de fructe de mare. Între mese, ceai și apă plată cu frunze de mentă sau busuioc. Este o reală provocare să stau departe de dulciuri, dar deja mă simt foarte bine”, declară Ela Crăciun.

