Aflată în ultimul trimestru de sarcină, Elena Gheorghe e programată să nască prin cezariană, la sfârșitul lunii iulie, chiar de ziua ei. Artista are însă o dilemă, dacă e bine sau nu să-și serbeze ziua odată cu fiica sa!

Mamă deja a unui băiețel, în vârstă de cinci ani, artista îi va aduce în curând lui Nicolas și o surioară.

Elena Gheorghe e programată să nască prin cezariană, chiar de ziua sa, pe 30 iulie. Deşi ar trebui să fie un motiv de bucurie, ea consideră că acest lucru ar putea fi un dezavantaj pentru bebeluşa sa!

“Voi naște prin cezariană, termenul e exact de ziua mea. Așa că nu știu ce să fac. Am zis că dacă așa a ieșit la ecograf, așa vrea Doamne, Doamne. Dar dacă fata mea nu va vrea să-și facă ziua cu mami, să o împartă cu mine? Când ești copil vrei numai pentru tine. Ea o să decidă, eu o să aștept până în ultimul moment, când e să se întâmple”, a mărturisit Elena pentru Libertatea.

Artista a mai spus că cele două sarcini ale sale, prima cu Nicolas și acum cu fetița, au fost diferite foarte mult.

“Prima sarcină am avut patru luni grețuri, a fost cumplit, dar am fost superactivă. Nu eram așa de somnoroasă. Ea se mișcă foarte mult, e foarte activă, nu prea mă lasă să dorm. Mă trezeste când are ea chef, pe la 4 dimineața, și stăm așa vreo oră, două… face aerobic, sau ceva ce-i place și nu mai dormim. Dă din mâini, din picioare”, a adăugat vedeta.