Ellie White, de urgență la spital după ce copiii ei au răcit foarte tare

„Copiii au luat cam toţi viruşii pe care îi puteau lua. Mihăiţă luat un virus foarte puternic în decembrie. Am mers de urgenţă la spital, ne-am internat, am schimbat chiar antibioticul că a fost ineficient. După două săptămâni Mihăiţă s-a făcut bine, dar i-au revenit simptomele. Iarăşi medic, controale, şi am scăpat. Domnişoara a luat şi ea febră, tuse, tot mers la doctor. Nu a mai fost nevoie de radiografie. A urmat aceelaşi tratament ca fratele său. N-am mai stat în spital cu Maria de data acesta. Am avut o lună şi jumătate foarte interesantă. Eu ma reuşit să scap fără nicio problemă, Doru a fost şi el înfundat, a tuşit. Ne-am izolat ceva timp că n-am avut altă opţiune.” a declarat Ellie White în direct la Antena Stars.