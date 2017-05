Emilia Ghinescu, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă. “Mi-au spus că mă suspectează de cancer”

Emilia Ghinescu, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei. Artista a recunoscut că a trecut prin momente de groază după ce a rămas însărcinată cu al doilea copil.

Emilia Ghinescu, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei. Medicii i-au dat o veste cruntă, iar durerile erau îngrozitoare, după cum povestește chiar artista.

Emilia Ghinescu, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă, în timpul sarcinii

„În perioada sarcinii cu Erica am luat foarte mult în greutate. Mai exact, 28 de kilograme. Aveam și probleme cu rinichii, rețineam multă apă, funcționau prost, mă dureau mâinile, picioarele. Cum mă ridicam din pat aveam sângerări sau dureri foarte mari de rinichi. Cand avea Erica vreo 4 ani am început să am dureri foarte mari de spate. Am chemat Salvarea, mi-au făcut injectabile. Am chemat Salvarea de patru ori. La ecograf, mi-au spus ca mă suspectează de cancer la rinichiul drept. Sincer, nu m-am putut gândi la nimic. Îmi doream să scap de acea durere. Daca m-ar fi tăiat cineva cu lama de sus până jos, nu aș fi simțit nimic”, a povestit ea, la un post de televiziune.