Adrian Enache face bani la Dubai și trece printr-o perioadă prolifică din punct de vedere financiar. Artistul are emisiune la TVR și multe concerte în afara granițelor.

Spre deosebire de colegii săi de generație, intrați într-un con de umbră, Adrian Enache pare mult mai norocos. Artistul s-ar putea lăuda cu câștiguri frumușele, asta după ce, descoperit de arabi, și-a relansat cariera în ceea ce privește numărul concertelor. Enache s-a întors, weekend-ul trecut, din Dubai, acolo unde a cântat la o nuntă cu miri români. Însurățeii și l-au dorit atât de tare, încât i-au pus la dispoziție și un avion cu care au călătorit și nuntașii din țară, potrivit mărturisirilor artistului.

”Îmi merge foarte bine, nu am de ce să mă plâng. Am multe nunți și evenimente în Dubai, cam în toate locațiile de lux. Am fost plecat și în acest week-end, la o nuntă, cu avionul închiriat de ei”, a mărturisit Adrian Enache pentru Libertatea.