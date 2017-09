EXCLUSIV: Andreea Marin, declaratii despre participarea la Miss Romania, pe cand avea doar 19 ani

Andreea Marin ne-a dezvaluit ce a insemnat participarea la Miss Romania pentru ea si ce a invatat din experienta avuta la 19 ani.

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute personalitati din showbiz-ul romanesc – o prezenta eleganta, subtila, dar cu un caracter puternic, pregatita mereu sa lupte pentru cauzele in care crede. Putini stiu despre ea ca a participat, pe cand avea doar 19 ani, la Miss Romania. Asadar, am provocat-o chiar pe Andreea sa ne raspunda la cateva intrebari despre acea experienta!

ELLE: Ce a insemnat participarea la Miss Romania pentru tine?

Andreea Marin: Sincer, nu mai mult decat o experienta de viata, am bifat-o, dar scopul meu nu era sa cresc datorita calitatilor fizice, ci am ales alta cale: sa construiesc invatand. Asta am si facut, educatia mea continua, perfectionarile de dupa Facultatea de Informatica, experienta de comunicare m-au adus in acest punct.

