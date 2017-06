Avocata lui Boureanu acuză modul în care se anchetează cazul clientului ei Cristian Boureanu. Luiza Popescu susține că, până la această oră, nu i s-a permis să intre în contact cu fostul politician deoarece ”procurorul de caz nu îi permite”.

Astăzi, după diagnosticarea traumatismelor suferite de Cristian Boureanu în contextul scandalului cu polițiștii de la Rutieră care l-ar fi agresat, după cum acuză iubita fostului politician, acesta a fost scos în mare secret din spital și dus la audieri. Boureanu a ajuns la sediul Poliției Rutiere a Capitalei în jurul orei 15.30. Deși au existat informații conform cărora acesta ar fi fost însoțit de avocatul lui la audieri, lucrurile stau altfel.

Citește și: VIDEO/ Imagini cu Cristian Boureanu în spital, după scandalul de noaptea trecută

Luisa Popescu, avocata lui Cristian Boureanu, acuză că nu a fost lăsată să intre în contact cu clientul ei nici în orele pe care acesta le-a petrecut în spital, nici după. Abia în jurul ore 19.00 i s-a permis accesul la el în prezența investigatorilor cu care fostul politician cercetat pentru ultraj și-a petrecut ultimele ore.

”Cât a fost în spital și a fost supus investigațiilor, nu mi s-a permis să iau legătura cu el. I-am întrebat dacă pot merge să-i dau apă, să-l ajut să dea un telefon, dar nu mi s-a permis să intru în contact cu el. Stoica Vasile Daniel care mi s-a prezentat ca reprezentant al Brigăzii Rutiere mi-a spus că procurorul de caz nu îi permite să vorbească cu avocatul. Am cerut un mandat pentru asta și mi-a răspuns că nu îl are… La un moment dat am plecat din spital pentru a-mi aduna probele și a-mi construi cazul și când m-am întors îl luaseră la audieri, de și nu știu dacă starea de sănătate îi permitea asta – are dinții sparți, traumatism cranian și altele. Mai mult, le-am cerut celor de la spital să-mi dea documentele în baza cărora a fost lăsat să plece și au refuzat. Nu vor să-mi dea nici măcar o hârtie că refuză să-mi dea documentele”, acuză Luisa Popescu, avocata lui Boureanu