EXCLUSIV/ Bianca Drăgușanu i-a depus 10.000 de euro în cont imediat după externare. Sofia are déjà zestre

Întâlnirea cu fiica ei a umplut-o pe Bianca Drăgușanu de responsabilități. Conștientă că viitorul copilului ei trebuie asigurat, pentru ca micuța să nu resimtă neajunsurile cu care s-a confruntat ea, proaspăta mămică a deschis un cont și a făcut o promisiune.

Vremurile în care purta pungi în pantofii uzați pentru a nu se uda la picioare și tânjea după un trai mai bun încă o bântuie pe Bianca Drăgușanu. Sunt ani de când a jurat că nici ea și nici copiii ei nu vor mai avea astfel de neajunsuri. Acum, că e mamă, Bianca pare să-și fi amintit promisiunea făcută și, primul lucru pe care l-a intreprins după naștere, când s-a ridicat de pe patul de spital, a fost să-I asigure fiicei ei, Sofia Natalia, un viitor fără griji. De fapt, să facă primul pas către concretizarea acestui proiect. Înainte de a ajunge la primărie pentru a-și înregistra nou-născutul, Bianca a trecut întâi pe la bancă, a deschi un cont și a transferat în el suma de 10.000 de euro.

Bianca Drăgușanu îi adună bani de casă

Primii bani ai Sofiei. Depozitul nu va rămâne în acest stadiu întrucât, blonda și-a propus să continue să depună lunar cel puțin o mie de euro, plus toți banii pe care îi va încasa din contractele de imagine care o implică și pe micuță. Are și un obiectiv: până când Sofia Natalia va împlini 18 ani, suma va trebui să sară peste 200.000 de euro, banii necesari pentru ca fata să-și cumpere casa visurilor ei. Așadar, moștenitoarea Biancăi și a lui Victor Slav este un copil norocos – nici nu a împlinit două săptămâni de viață și are déjà zestre.

O botează la 7 luni

Și pentru că este următorul eveniment din viața ei de familie, Bianca nu se grăbește cu botezul. Chiar dacă Sofia va avea deja șapte luni pe atunci, mama ei a ales ca perioadă luna mai, iar nașii vor fi aceiași care i-au cununat pe ea și pe Victor, Monica și Cristi Glodeanu.