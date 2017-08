Cu o avere de ordinul milioanelor de euro strânsă de pe urma tenisului, Simona Halep a decis să facă investiții la Constanța, orașul ei natal. Din păcate, se pare că Simona Halep a fost lovită de „blestemul” locului pe care l-a ales pentru a deschide o cafenea. Mai precis, locația respectivă nu a adus niciodată profit.

În luna mai, tenismena a decis să intre în lumea afacerilor și a deschis o cafenea pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Constanța. Deși zona este una extrem de populată, cu multe baruri și restaurante, cafeneaua deschisă de Simona Halep este ocolită de clienți. Nici măcar notorietatea sportivei, nici ofertele pe care fratele ei, Nicu, de altfel și managerul afacerii, și nici măcar diversitatea de băuturi și gustări calde nu i-au făcut pe constănțeni să-i calce prea des pragul. La mijlocul acestui eșec stă se pare un „blestem”. Conform locuitorilor din zonă, se pare că orice afacere deschisă în acea locație a fost sortită falimentului. „Acolo nu a mers niciodată nimic. De când am început să ies prin oraș, să fie vreo 20 de ani, aici (n.r. locul unde are Halep cafenea) nu au fost clienți. Au fost pe rând cafenele, baruri de noapte, restaurant, ba chiar și club, și cu toate astea nimic nu a rezitat mai mult de un an. Nu-mi aduc aminte să fi intrat o dată acolo. Tot timpul era gol”, ne-a declarat un constănțean.

Blestemul Simonei Halep de a nu reuși în afaceri

Dacă la capitolul afaceri stă destul de rău, în ceea ce privește imobiliarele, Simona este o norocoasă. La Constanța, Halep și-a ridicat un imperiu. Înafara faptului că și-a ajutat familia să-și ridice o vilă pe mai multe etaje și a recondiționat casa bunicilor, Simona și-a construit și casa ei pe aceeași stradă cu restul rudelor. Apropiată de fratele ei, jucătoarea i-a construit și lui o locuință, tot în apropiere, la o stradă distanță. În plus, în fața caselor tronează și un adevărat parc auto, ce cuprinde doar autoturisme de lux.

Foto: Dumitru Angelescu

