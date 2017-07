După divorțul de Lavinia, Călin Geambașu părea că-și găsește liniștea alături de Angelina, o tânără cu care avea o relație de prietenie încă de pe vremea când era însurat. Se pare că între Călin Geambașu și Angelina lucrurile nu au fost tocmai roz, așa că au luat-o și ei pe căi separate.

În momentul în care a recunoscut relația cu Angelina, Călin Geambașu părea cel mai fericit bărbat de pe fața pământului, iar apogeul l-a atins atunci când Angelina l-a făcut tată. Liniștea casei lor nu a durat însă prea mult, după cum povestesc atât Călin, cât și mama fiului său.

În cei 10 ani de relație au existat certuri și discuții aprinse în familia lor, toate acestea ducând inevitabil la separarea celor doi. Discret din fire, fiul artistului Petre Geambașu nu a vorbit până acum despre problemele pe care le are acasă și, cel mai probabil, nu ar fi făcut-o, dacă mama fiului său nu ar fi postat un mesaj unde recunoaște toate disputele lor.

„Am mascat aproape un deceniu o răutate lăuntrică și nu găsisem încă persoana care să tolereze aceste piuneze ale trecutului și să mi le pot astfel descărca. Aceste piuneze le-am înfipt însă acasă, iar sacul a fost tatăl copilului meu, fără ca el să aibă altă vină decât aceea că mi-a îndurat ani buni, cu prea multă finețe, răutățile manifestate absurd de multă vreme, validându-mi astfel involuntar purtările neomenești, nerecunoscătoare și ostile fără nici un motiv real. Împovărat zilnic cu toate acestea în cârcă, nici nu știu cum o fi reușit să mențină un climat prietenos în casă, lipsit de certuri zgomotoase, preferând să ne scriem tot ce era de lămurit și în plus să asigure un trai îmbelșugat și lipsit de grija zilei de mâine. Pentru a-mi rezolva problemele, am început de trei ori ședințe de psihoterapie, dar imediat ce începeam să fiu „descifrată” abandonam sub pretextul că respectivul terapeut nu era suficient de bine pregătit”, s-a plâns Angelina, fosta logodnică a lui Călin Geambașu.

Călin Geambașu s-a despărțit de mama fiului său

După 10 ani de prietenie și încă alți 10 de relație, Călin și Angelina și-au spus adio, fiind legați doar de fiul lor, Davin Alexandru, pentru care încearcă să aibă o relație cât se poate de civilizată.

„Mama băiețelului meu, fosta mea logodnică, a hotărât să facă lumină asupra unor chestiuni ce au creat ceva derută în jurul nostru de-a lungul vremii și au generat stări de confuzie și disconfort. Dacă nu ar fi durat aproape 10 ani, răbdare de sisif și eforturi imense ca această măsură reparatorie să prindă cât de cât un contur, am convingerea că lucrurile ar fi fost minunate.

Dar, cum niciodată nu este prea târziu să manifești căință, sinceritate și intenții pozitive, un astfel de gest este de apreciat. Recunosc, încredere nu mai am după cele întâmplate în aproape 10 ani, doar un dram de speranță. Timpul și acțiunile ce au să vină vor oferi răspunsul corect”, i-a răspuns Călin Geambașu.