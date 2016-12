38 de ani pare vârsta potrivită pentru a face schimbări. Cel puţin CRBL crede asta. Aşa că, de la anul, cântăreţul, dansatorul şi juratul “Next Star” schimbă macazul. Vom vedea către ce se orientează, că nu vrea să dezvăluie deocamdată…

Libertatea: De o vreme, eşti mai activ la TV decât în muzică şi dans. Ţi-e mai bine aşa?

CRBL: Muzica a rămas pentru mine o pasiune, un hobby. În sufletul meu rămân un dansator şi, de câte ori am ocazia, repet şi dansez cu echipa mea, în concerte sau la petreceri. De asemenea, nu m-am oprit din a scrie muzică sau din a cânta, o fac în continuare, numai că am cam obosit şi de aceea mi-am propus să mă ocup şi de altceva. Aşa că, în 2017, mi-am propus să mă ocup de două lucruri total noi sau cu care am cochetat doar în copilărie. Nu ştiu despre care dintre ele va fi vorba, pentru că încă nu m-am hotărât. Şi am de ales dintr-o listă întreagă.

Elena era coregrafă la “Dansez pentru tine” când v-aţi cunoscut. Şi-a mai încercat norocul în televiziune?

Elena e o dansatoare, o campioană. Aşa ne-am şi cunoscut, era coregrafa mea la acea emisiune şi… a fost frumos. Ne ştim deja de nouă ani. Televiziunea nu a fost niciodată o prioritate pentru ea. S-a întâmplat să fie chemată şi în proiecte de televiziune, dar ea nu asta îşi doreşte, aşa că se ocupă în continuare cu dansul.

Alessia, fetiţa voastră, dă semne că v-ar călca pe urme? O vei lăsa la concursuri ca “Next Star”, dacă va dori?

Alessia este un copil extraordinar, cântă şi dansează, ca orice copil, iar acum a descoperit că îi place foarte mult gimnastica artistică. Mergem cu ea la gimnastică, unde învaţă foarte repede şi este pasionată de ceea ce face. Ia în continuare şi lecţii de pian, dar nu îi plac la fel de mult. Mă bucur însă că asociază toate lucrurile astea cu şcoala. Când notele la şcoală sunt mari, ştie că merită să primească lucruri şi atunci nu se sfieşte să le ceară. În momentul în care greşeşte un pic la şcoală sau nu are notele care trebuie, se cam face linişte, iar asta mie îmi place, pentru că aşa îşi dă seama că există o notă de plată undeva, sub o formă sau alta. Dacă îşi va dori să meargă la un concurs, o să încerc să-i explic înainte ce înseamnă jurizarea, eşecul, ce va fi dacă nu merge mai departe şi, dacă ea va da semne că înţelege, atunci aş putea să-mi fac curaj să merg cu ea, pentru că experienţa asta trebuie să o aibă oricare copil care îşi doreşte un răspuns din partea unor oameni avizaţi. Alessia ştie multe numere de la “Next Star”, pe care mi le tot reaminteşte, şi a zis că vrea să pregătească şi ea o melodie pentru acest show. Când o să văd că îşi va dori treaba asta cu adevărat, o să o ajut, dar o să am cele mai mari emoţii… Pe de o parte, îmi va fi greu, pe de alta, cred că ar trebui s-o las să-şi vadă plusurile, minusurile, să-şi ia zâmbetele, aplauzele sau lacrimile.

CRBL a pierdut numărul tatuajelor, dar nu se opreşte!

Prin aprilie, spuneai că vestea cea mai frumoasă pe care ai vrea s-o primeşti în viitorul apropiat este că Alessia va avea o soră…

Alessia tot spune că ar vrea o soră sau un frate şi noi încercăm să-i explicăm cam ce ar însemna treaba asta. Acum e destul de mare, are şase ani şi înţelege. Când îşi dă seama că asta presupune să împartă jucării ori să cumpărăm două jucării la fel ne spune că se mai gândeşte (râde). Deocamdată, nouă, ca adulţi, ne este bine aşa.

Te-ai reapucat de breakdance la 38 de ani. Cum merge?

Nu pot să uit să fac break- dance. Poate că îl fac mai lent sau repet mai mult ca să refac anumite mişcări, dar pot să le fac în continuare şi asta mă bucură. Chiar am fost de curând cu Alessia la gimnastică şi i-am cerut voie antrenoarei să-i arăt fetiţei mele nişte sărituri şi scheme şi… am constatat că mai pot să le fac. Bineînţeles că a doua zi am avut febră musculară de nu m-am mişcat din pat, dar asta nu mai contează. Important este că pot. (râde)

Recent, te-ai tatuat din nou. Câte tatuaje ai în total?

Acum, braţul stâng este tatuat 98%, iar braţul drept are şi el multe tatuaje. Nu mai pot să spun câte am, pentru că nu mai pot să le număr. Cert este că nu am să mă opresc aici, pentru că asta rămâne o formă de exprimare, o artă care îmi place. Deocamdată, îmi lipseşte timpul să fac altele, pentru că eu acum tatuez pe zone, iar asta durează între două şi şase ore. Cred că şase ore am stat cel mai mult, atunci când a trebuit să completez braţul stâng. Acum vreau să mă tatuez pe piept şi pe spate. Poate voi avea aceste tatuaje la vară, în cazul în care o să fiu băiat cuminte şi, după trecerea Sărbătorilor, o să-mi aduc aminte că se mănâncă doar de trei ori pe zi şi că se face mişcare, se face sport şi se dansează. Doar aşa tatuajul de pe piept se va vedea bine, cel puţin în oglindă. (râde)

Şi-a luat porecla din dicţionarul de rime dăruit de tatăl lui

Porecla ta e aproape o legendă urbană. Am citit recent că ar fi un acronim pentru Compun Rime Bine Legate… Care-i adevărul?

În 1994 m-am apucat de dansuri şi în 1996 am cântat pentru prima dată la microfon, doar ca să mă vadă lumea dansând. (râde) În perioada aceea, ascultam foarte multă muzică hip-hop românească – am şi acum casetele – şi mi-am zis: eu de ce n-aş putea face treaba asta? Să fac şi eu rap, că mi se pare tare, că poţi să spui ce vrei, cu rime, cu pasiune. Şi am început să fac versuri. Atunci, tata mi-a făcut cadou un dicţionar de rime. Prima mea lecţie, autodidact fiind, a decurs aşa: am luat dicţionarul, am scos rimele scurte care mi-au plăcut, le-am pus pe hârtie şi cu ele mi-am făcut primele versuri. Aşa am descoperit cuvântul Cerebel, pe care l-am prescurtat CRBL. Elvis, prietenul meu cu care cântam pe vremea aia, a zis că sună mişto, că e supertare. Mi s-a părut şi mie foarte cool la momentul ăla şi, uite, s-a dovedit cu timpul că CRBL nu se referă doar la Compun Rime Bine Legate. (râde)

Edi cine te mai strigă, doar cei din familie?

Toată lumea îl cunoaşte pe CRBL – şi fără lipsă de modestie spun asta -, dar prea puţini îl ştiu pe Edi. E o diferenţă între Edi şi CRBL. Edi e sensibil, e zodia Rac, ascultă şi altă muzică, Edi plânge, Edi râde, Edi e familist, e un pic altfel. Cu toate astea, nu înseamnă că am două personalităţi. Sunt aceeaşi persoană, doar că scot în faţă anumite caracteristici, în funcţie de felul cum mă strigi. (râde) Dincolo de aceste tatuaje şi această imagine, există un Edi, un Andreianu Mihail Eduard, pe care nu-l dezvălui decât atunci când vreau eu. E felul meu de a mă proteja.