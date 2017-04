Daniela Crudu a ajuns în stadiul de a nu mai fi recunoscută nici măcar de persoanele apropiate. Asistenta „păcătoasă” și-a făcut atâtea modificări la nivelul feței, încât și-a pierdut complet din trăsăturile naturale. Daniela Crudu este dependentă de operațiile estetice și nu lasă să treacă nici măcar o lună între intervenții.

În ultima vreme, Daniela Crudu a devenit unul dintre cei mai fideli clienți ai cabinetelor estetice. Chiar dacă în momentul în care a devenit celebră, bruneta avea la activ o intervenție la nivelul sânilor, mulți o apreciau pentru naturalețea ei, atât din punct de vedere al aspectului fizic, cât și pentru atitudinea ei. Se pare, însă, că asistenta Tv și-a dorit nu doar să intre în categoria femeilor „din plastic”, dar a ajuns să exagereze.

Conform surselor noastre, Cruduța este dependentă de intervențiile estetice și a ajuns să le ceară medicilor să intervină pe anumite părți ale corpului care nu au nici cea mai mică nevoie. Toată această obsesie a survenit ca o reacție a criticilor dobândite în perioada în care luase mai multe kilograme în plus. Așa că, în ultimul an, Daniela s-a operat la nas, gușă și bărbie. În plus, are grijă să-și injecteze periodic buzele cu acid hialuronic.

Daniela Crudu este dependentă de operațiile estetice, iar medicii au ajuns să o refuze

Pe lângă intervențiile care i-au schimbat complet fizionomia feței, Daniela merge periodic la medicul estetician pentru a-și menține volumul buzelor și pentru a-și contura pomeții. Mai mult, deși nu a împlinit 28 de ani, bruneta merge și își face constant tratamente de rejuvenare a pielii și pentru cearcănele și pungile de sub ochi. Conform surselor noastre, Cruduța le-ar fi cerut medicilor pe care îi frecventează să-i îndepărteze și ultima fărâmă de grăsime de pe abdomen și coaste, însă a fost imediat refuzată, pe motiv că nu are nevoie și că dacă dorește un corp mai tonifiat să între mai des în sala de antrenamente.