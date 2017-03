EXCLUSIV. Elena Merișoreanu ignoră sfatul medicilor și își riscă sănătatea. Nu poate renunța la tocuri!

Operată de trei ori la picior, Elena Merișoreanu ignoră sfatul medicilor, care i-au interzis să mai poarte pantofi înalți.

Elena Merișoreanu a trecu printr-o perioadă dificilă, marcată de mai multe intervenții chirugicale.

Aceasta s-a operat de nu mai puțin de teri ori la același picior, ultima oară după ce și-a rupt ligamentele într-un accident stupid, la aerobic. Cu toate acestea, artista nu ține cont de sfatul medicilor, de a se proteja. Mai precis, aceasta are interzis să poarte tocuri, dar nu poate renunța la ele!

”Mă simt așa și așa. Am probleme cu piciorul unde am fost operată de trei ori. Statul în tocuri, nu-i ușor. Dar trecem și peste asta. Nu am voie, dar suferă baba la frumusețe. Atunci când stau foarte mult în tocuri chiar simt. Am probleme și cu spatele. Dar piciorul drept, la care nu demult am avut operația de ligamente, îmi dă de furcă”, a mărturisit Elena Merișoreanu pentru Libertatea.